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Коронавірус на Львівщині: карта захворюваності

Наталя Дуляба

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Станом на середу, 22 квітня, COVID-19 лабораторно підтвердили у 274 мешканців Львівщини. Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, натомість ще у вісьмох районах області за останню добу не виявили жодного нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

На Львівщині діагноз «коронавірус» лабораторно підтвердили вже у 274 людей. Перше місце за рівнем захворюваності й надалі займає Львів – 194 особи, друге – Пустомитівський район ( 33 особи), третє – Жовківський район ( 20 осіб). Найменше зафіксованих випадків COVID-19 – у Миколаївському районі та в Трускавці.

Станом на 22 квітня 274 випадки коронавірусної інфекції виявили у мешканців:

  • Львова – 194 (+11);
  • Пустомитівського району – 33 (+7);
  • Жовківського району – 20 (+0);
  • Яворівського району – 5 (+0);
  • Стрийського району – 4 (+0);
  • м. Червоноград – 4 (+1);
  • Кам’янка-Бузького району – 3 (+0);
  • м. Дрогобич – 3 (+1).
  • Перемишлянського району – 2 (+0);
  • Городоцького району – 2 (+0);
  • Старосамбірського району – 2 (+0);
  • Миколаївського району – 1 (+0);
  • м. Трускавець – 1 (+0).

Загалом із підозрою на коронавірус до медиків на Львівщині звернулися 1663 людини, за останню добу – 28 осіб. У лабораторіях вже провели 2316 ПЛР-тестів, позитивний результат виявився у вищезгаданих 274 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя уже 12 жителів Львівської області. Останніми жертвами COVID-19 стали 60-річна мешканка Яворівського району та житель Мостищини. Про ці смерті стало відомо сьогодні, 22 квітня.

Побороти коронавірус вдалося 29 жителям області.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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