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«Нормандська четвірка» узгодила дату перемовин на рівні міністрів

Наталя Дуляба

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Відеоконференцію за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії затвердили на 30 квітня. Про це пише Європейська правда із посиланням на власні джерела.

 

«Відеоконференція чотирьох глав МЗС країн “нормандської четвірки” підтверджена на 30 квітня», – сказав співрозмовник.

За даними джерел, останнім міністром, який дав згоду на переговори, став глава МЗС РФ Сєргєй Лавров. При цьому попередні повідомлення російського міністерства вказують на те, що домовленість була досягнута за участі німецької сторони.

«Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації при підготовці відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств “нормандської четвірки”, дата якої буде додатково узгоджена», – йшлося 16 квітня у повідомленні після телефонної розмови Лаврова з німецьким міністром Гайко Маасом.

Після цього було остаточно узгоджено проведення переговорів у форматі відеоконференції.

Зазначимо, що раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловлював сподівання на проведення саміту у «нормандському форматі» у квітні на рівні лідерів країн.

Як писав Львівський портал, остання зустріч «нормандської четвірки» відбулася 9 грудня 2019 року. Тоді у Парижі зустрічалися лідери Франції, Німеччини, України та Росії. Вони домовилися, зокрема, про підготовку до виборів на Донбасі і обмін полоненими.

ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Владімір Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, однак якихось домовленостей не досягли.

Опісля зустрічі у нормандському форматі в Офісі президента опублікували офіційне комюніке саміту. Детальніше – за цим посиланням.

Під час зустрічі «нормандської четвірки» лідери країн домовилися, що навесні 2020 року проведуть новий саміт, втім участь у ньому братимуть уже помічники президентів і міністри закордонних справ.

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