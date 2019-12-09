Сьогодні у Парижі відбудеться саміт «нормандської четвірки»

Сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч «нормандської четвірки»: лідерів: Франції, Німеччини, України та Росії.

Як повідомили Укрінформу в Офісі президента України, Володимир Зеленський під час візиту до Парижа першу зустріч проведе з президентом Франції Емманюелем Макроном. Згідно з програмою візиту, зустріч двох лідерів запланована на 15.05 за місцевим часом.

Передбачається, що о 15.30 Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Окрім того, як повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, перед засіданням нормандської четвірки канцлер ФРН Ангела Меркель о 15:00 також проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Росії Володимиром Путіним.

О 16.00 розпочнеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії, а на 18.45 запланована зустріч учасників зустрічі зі ЗМІ.

Про можливу двосторонню зустріч президентів України і РФ не повідомляється.

Водночас сам Зеленський у телеефірі 6 грудня заявив, що планується його двостороння зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери «нормандського формату».

Нагадаємо, напередодні зустрічі у нормандському форматі львів’яни провели масове віче з низкою посилів до Президента України Володимира Зеленського. А на Майдані Незалежності у Києві народне віче, учасники якого нагадали про «червоні лінії» керівництву України напередодні зустрічі «нормандської четвірки».