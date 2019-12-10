Нормандський саміт домовився про підготовку до виборів на Донбасі і обмін полоненими

Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом чотирьох місяців, а також про поетапний обмін полоненими. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Як розповів президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту Нормандської четвірки, до місцевих виборів на Донбасі підготовка триватиме упродовж чотирьох місяців.

«Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за чотири місяці створити передумови для проведення місцевих виборів», – заявив він.

За його словами, при проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра.

Своєю чергою канцлер Німеччини Ангела Меркель зауважила, що провести вибори на Донбасі є непросто, але цілком можливо, якщо є на це політична воля.

«Ми розуміємо, що це непросто… Але за політичної волі ми можемо вирішити також складні питання», – додала вона.

Водночас президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна має отримати контроль над кордоном з Росією перед виборами на Донбасі. Тоді як президент Росії Володимир Путін вимагає виборів і лише потім передачі кордону під контроль України.

Зеленський також зауважив, що у нього із президентом РФ «зовсім різні» погляди на питання щодо передачі кордону, втім він анонсував, що через кілька місяців четвірка лідерів знову збереться на зустріч.

«У нас із президентом РФ, кажу відверто, різний абсолютно погляд з приводу передачі кордону і щодо того, коли це можливо. І дійсно президент РФ каже, що в Мінську (Мінських домовленостях – ред.), те що наш колишній президент Петро Олексійович підписував, передача кордону може бути лише після виборів. Я, звісно, піднімаю питання про те, щоб передача кордону була до місцевих виборів. Поки що у нас різний погляд, але я думаю, що невипадково у нас буде зустріч чотирьох лідерів через кілька місяців. Ми зобов’язані знайти вихід», – розповів Володимир Зеленський.

Щодо обміну полоненими, то за словами Зеленського, була досягнута домовленість, що цей процес відбуватиметься у три епати. Під час першого – в Україну зможуть повернутися 72 людини.

«Домовились про початок – всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки, ідеться про Донбас (осіб, які утримуються на окупованих територіях Донбасу. – ред.). Давайте зробимо перший крок. Це великий крок, бо 72 людини можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу», – сказав президент.

Зеленський також відзначив, що йому наразі складно говорити про конкретні дати, але додав, що «хочеться до кінця року це зробити».

Він також відзначив, що питання обміну має три сторони: 1) ті, хто в Україні, і ті, хто в окупованому Донбасі, 2) утримувані в Росії і 3) утримувані у Криму.

За словами Зеленського, він хотів усе це поєднати, але це дуже складно. Разом із тим президент додав, що це питання проговорили і вирішили, «що будемо про це говорити і будемо думати, яким чином це зробити».