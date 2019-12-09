Зеленський і Путін зайшли в штики і не домовились щодо кордону, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. Про це пише УП із посиланням на співрозмовника з української делегації, передає Львівський портал.

За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон.

Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією.

«Щодо кордону зайшли в штики і не домовились», – сказав співрозмовник видання із української делегації, додавши, що наразі триває вечеря, і розмова за нею продовжується.

Зазначимо, що двостороння зустріч президентів України та РФ у Єлисейському палаці тривала більше години. Участь у ній також взяли представники «Нафтогазу» (Юрій Вітренко), «Газпрому» (Олексій Міллер) та український і російський міністри, відповідальні за питання енергетики (Олексій Оржель та Олександр Новак).

Згодом у Володимира Зеленського і Володимира Путіна була розмова віч-на-віч тривалістю приблизно 10-15 хвилин. Результати переговорів наразі не відомі.

Водночас журналіст із кремлівського пулу оприлюднив відео, на якому Путін на запитання про зустріч із Зеленським каже: «Добре, по-діловому». Пресслужба президента України наразі ніяк не прокоментувала результати зустрічі.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який входить до складу української делегації на переговорах в «нормандському форматі» в Парижі, позитивно оцінює їх хід.

«Робоча атмосфера, все добре. Президент Зеленський – молодець, дуже жорстко і правильно тримає позицію, зради немає. Зараз ще йде розмова, поки все йде дуже правильно з державницької позиції».

Як повідомляв Львівський портал, раніше Володимир Зеленський заявляв, що вибори на окупованому Донбасі можливі після того, як Україна повністю контролюватиме кордон з Росією.

Також президент України розповідав про пріоритетні для нього питання під час зустрічі «нормандської четвірки». Детальніше про це читайте тут.

Востаннє зустріч у «нормандському форматі» відбулася у жовтні 2016 року.

Напередодні цієї зустрічі на Майдані Незалежності у Києві зібралось народне віче, учасники якого нагадали Зеленському про «червоні лінії». У Львові теж провели масове віче з низкою посилів до президента.

Фото: УП