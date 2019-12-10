Новий саміт «нормандської четвірки» планують провести навесні в Берліні

Помічники президентів і міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» – Україна, Німеччина, Франція, Росія – підготують новий саміт через чотири місяці, тобто навесні 2020 року. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що «нормандська четвірка», працюючи у дипломатичному форматі, зуміла домовитись про швидкий «прогрес» у ситуації на Донбасі.

«Ми констатуємо, що буде прогрес у короткий термін: до кінця цього року буде перевірений список полонених, які будуть звільнені, також ідеться про тривале припинення вогню і розведення сил… Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть поліпшити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови», – сказав Еммануель Макрон.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков уже анонсував, що зустріч лідерів країн «нормандської четвірки», яка запланована через чотири місяці, відбудеться в Берліні.

Як повідомили Львівському порталу в пресслужбі президента, Володимир Зеленський сподівається, що через чотири місяці «будуть якісь варіанти» щодо проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях Донбасу.

Під час зустрічі «нормандської четвірки» Зеленський наполягав на тому, що Україна має отримати контроль над кордоном з Росією перед виборами на Донбасі. Тоді як президент Росії Володимир Путін вимагав проведення виборів і лише потім передачі кордону під контроль України.

«У нас із президентом Російської Федерації абсолютно різний погляд щодо передачі кордону і щодо того, коли це можливо… Я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном. Впевнений, ми повернемося до вирішення цього питання на наступній зустрічі в Нормандському форматі через чотири місяці», – наголосив Володимир Зеленський.

Також він зауважив, що із окремих районах Донецької і Луганської областей необхідно вивести всі іноземні збройні формування, військову техніку та роззброїти незаконні військові формування.

«Я підкреслював, що проведення місцевих виборів у ОРДЛО можливе виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі Копенгагенських критеріїв», – додав глава держави.

Як повідомляв Львівський портал, вчора, 9 грудня, в Парижі відбулася зустріч «нормандської четвірки». Під час неї світові лідери домовилися, що протягом чотирьох місяців мають бути створені передумови для проведення виборів на Донбасі.

Нормандський саміт також домовився про обмін полоненими, зокрема тих, які незаконно утримуються на окупованій території Донбасу. За попередніми даними, цей процес має відбутися ще до кінця 2019 року.

Із офіційними висновками Паризького саміту у нормандському форматі, які оприлюднив Офіс президента України, можна ознайомитись тут.

Фото: офіційне інтернет-представництво президента України