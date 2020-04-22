На Львівщині 24 медики захворіли на COVID-19

Станом на 22 квітня у Львівській області зафіксували 24 випадки інфікування коронавірусом серед медичних працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За весь період карантину на Львівщині зафіксували 24 випадки інфікування медичних працівників. Зокрема, захворіли 4 лікарів, 8 медичних сестер, 2 санітарки, 9 лаборантів лабораторій і 1 рентген-лаборант. Наразі одужали 4 особи – 2 лікаря і 2 медичні сестри.

«Ще у частини працівників є перший негативний результат, зараз очікуємо на другий, тому що особа вважається здоровою тоді, коли двічі отримуємо негативний ПЛР-результат. На сьогодні в стаціонарі є 4 медичні працівники, 16 лікуються амбулаторно, або є в ізоляції. Важких перебігів серед медичних працівників немає», – зазначив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Також він додав, що станом на 22 квітня протестовано експрес-тестами 2 869 медичних працівників. Також зробили 177 ПЛР-тестів медпрацівникам, які були в зоні ризику, захворіли, або були в контакті із хворими.

Зазначимо, що сьогодні Яворівському районі від коронавірусу померла 60-річна жінка, яка працювала в обласному Центрі Легеневого здоров’я.

Львівський портал повідомляв, що за минулу добу в Україні коронавірус виявили у понад 100 медиків.

Загалом а Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.