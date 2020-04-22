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Львів напрацьовує програму функціонування міста під час «коронакризи»

Соломія Головіна

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У Львівській міській раді створять програму функціонування міста в кризовий період після виходу з карантину. Про це у середу, 22 квітня, під час брифінгу повідомила керівниця львівського оперативного штабу, заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як вона розповіла, наразі пропозиції до цієї програми напрацьовує спеціальна робоча група.

«В нас вже відбулося кілька зустрічей з приводу цього питання. Є рішення міського голови про створення робочої групи щодо напрацювання методів роботи та життя міста в часі кризи. Цю робочу групу очолив сам міський голова. Відповідна робоча група напрацьовує пропозиції щодо цієї програми», – сказала Галина Слічна.

Нагадаємо, що карантин в Україні мав завершитися 24 квітня, однак у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції уряд продовжив його до 11 травня.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль продемонстрував напрацювання стратегії виходу держави з карантину, наголосивши, що у травні України має йти на роботу.

Як відомо, в Україні зафіксували найвищий за 15 років рівень безробіття. Так, за місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн осіб та становить 2,5-2,8 мільйонів людей.

Тут зауважимо, що побільшало безробітних і на Львівщини: cтаном на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей.

Нагадаємо, під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Додамо, в Україні на період карантину розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

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