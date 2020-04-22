30 пожеж за добу: мешканців Львівщини просять не спалювати суху траву

У вівторок, 21 квітня, на Львівщині сталося 45 пожеж, 31 з яких – через спалювання сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Зокрема, о 15:20 виникла пожежа селі Боберка Турківського району. О 18:01 вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави на площі 60 000 кв.м.

Також о 14:11 надійшло повідомлення про пожежу в селі Залокоть на вул. Миру, Дрогобицького району. О 15:32 пожежники ліквідували загорання. Внаслідок пожежі вогонь знищив суху траву, чагарник та окремо стоячі дерева на площі 20 000 кв.м.

Надзвичайнки закликають мешканців дотримуватись елементарних заходів пожежної безпеки і, в першу чергу, не палити траву на території своїх присадибних ділянках і на дачах.

«У жодному не розводьте багаття поблизу будівель і не залишайте його без нагляду. Також не розпалюйте багаття в лісі – це дуже небезпечно. Не дозволяйте дітям підпалювати суху траву! Необхідно дотримуватись заходів безпеки і при курінні – не кидайте недопалки на землю. Нерідко загоряння відбуваються і з цієї причини. Пам’ятайте, що відповідно до вимог законодавства спалювання сміття та сухої трави на території і поблизу населених пунктів, ЗАБОРОНЕНО», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт 2339, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України: для палії сухої трави штрафи підвищено у 18 разів. Закон передбачає збільшити штрафи від 30 600 грн до 61 200 грн. Через декілька днів президент Володимир Зеленський підписав документ.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно через підпали у парку «Знесіння» у Львові вигоріло 4 га заповідної зони.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.

Фото: ДСНС