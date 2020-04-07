Через підпали у парку «Знесіння» вигоріло 4 га заповідної зони

У понеділок, 6 квітня, на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» двічі виникали пожежі. Через підпали вигоріло близько 4 га заповідної зони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Перше займання виникло у великому кар’єрі парку, друге – вздовж вул. Старознесенської. Вогонь встиг знищити близько 4 га заповідної зони.

Обидві пожежі гасили рятувальники. Попередньо встановлено, що розмір завданих довкіллю збитків становить 173 340 гривень. За цим фактом також поліція склала адмінпротокол, однак паліїв так і не виявили.

«Задимлено було сильно, попіл із тліючих дерев розлітався на дуже велику територію, приблизно на 12-15 га. Дерева горіли зсередини. Горіли просто стовбури зсередини, тому дерева погасити практично не вдалося. Надзвичайники їх тягнули тросами, наші працівники допомагали. Фахівці схиляються до думки, що в обох випадках це були підпали», – розповіла очільниця парку «Знесіння» Уляна Тарас.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.