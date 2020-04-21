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У Чорнобильській зоні досі тліють пеньки та торф’яники

Ольга Денисяка

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У Чорнобильській зоні, що в Київській області, та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС України.

 

Рятувальки продовжують загити пожежі на території п’яти лісництв у Київській області.

«Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем», – йдеться в повідомленні.

З вогнем борються 1 343 осіб та 299 одиниць техніки. Зокрема, почали використовувати важку інженерну техніку.

Тим часом у Житомирській області станом на 7 ранку сили ДСНС допомагають працівникам Виступовицького лісництва  та Словечанського лісового господарства гасити окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучили 1077 осіб та 157 одиниць техніки.

Зазначимо, що ввечері 14 квітня президент України повідомив, що відкритого вогню у Чорнобильській зоні вже немає. Однак трава й пеньки досі тліють.

В Укргідрометцентрі запевняли, що під час пожеж в Чорнобильській зоні викидів Цезію-137 в атмосферу не було.

Як писав Львівський портал, масштабні пожежі у зоні Чорнобиля спалахнули через паліїв сухої трави. Так, першого із них поліція затримала 6 квітня. Порушником виявився житель Іванківщини, який легковажно підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу. Другий винуватець пожежі у Чорнобильській зоні – 37-річний палій сміття. За цими фактами поліція відкрила кримінал.

Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.

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