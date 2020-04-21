Поліція відкрила 5 кримінальних справ проти УПЦ МП через порушення карантину на Великдень

Під час святкування Великодня поліція зафіксувала 19 порушень карантину загалом по Україні. В п’ятьох випадках поліція порушила кримінальні справи – 4 на Донеччині та одну на Тернопільщині. Про це у коментарі hromadske повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, усі 5 кримінальних справ пов’язані з порушеннями у храмах Української православної церкви Московського патріархату. Найбільш грубі порушення були у Почаївській лаврі ( Московський патріархат) наТернопільщині та у Святогірській ( Московський патріархат), що на Донеччині. Усі справи порушені за статтею 325.

Водночас Тандіт наголосив, що насамперед йдеться про рішення настоятелів конкретних храмів, які на власний розсуд допустили велике скупчення людей у храмах.

«Питання у нас до настоятелів, до тих, хто свідомо запустив людей, хоча знали, що є карантинні заходи. І священики все одно порушили карантин», – сказав він.

Радник глави МВС додав, що спілкувався з великою кількість священників, зокрема і УПЦ МП, й багато з них були «здивовані та обурені» тим, що відбулося у Почаєві та на Донеччині. Однак загалом МВС позитивно оцінює ситуацію зі святкуванням Великодня у храмах УПЦ МП.

«У цій церкві понад 13 тисяч приходів. Слава богу, що УПЦ послухала рекомендації Кабміну, поліції та Всеукраїнської ради церков», – зазначив Тандіт.

Він зауважив, що відомство також вдячне ПЦУ, Греко-католицькій церкві, Римо-католикам та протестантам за дотримання карантину.

Загалом порушення не були масовими й більшість людей дослухались до закликів не ходити у храми. Так, минулого року у великодніх заходах взяли участь 7 мільйонів людей, а цьогоріч лише 130 тисяч.

«Треба подякувати священникам, багато з них вчинили мужньо, тому що для багатьох священників, особливо у маленьких населених пунктах, прихід людей на великі свята є зокрема джерелом допомоги, бо вони живуть за рахунок того, що дають парафіяни. Але вони все одно відкрито закликали людей не приходити у храми. Священики усі нам допомогли, всіх без виключення конфесій», – підсумував Тандіт.

Як відомо, у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Під час великодніх богослужінь поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму по всій країні. Зокрема, у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Також Львівський портал інформував, що у Святогірській лаврі (Московський патріархат) на Донеччині натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок.

Нагадаємо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.