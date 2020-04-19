На Донеччині у Святогірській лаврі натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок

На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу. Про це повідомляє УП.

Парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато людей були без захисних масок та рукавичок. Священники також не виконували правил карантину й вели богослужіння як зазвичай.

На телеканалі NewsOne вели трансляцію вказаного богослужіння. На скіншотах, які виклав ресурс «Уніан» видно, як щільно віряни стоять одне біля одного.

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Як повідомляв Львівський портал, правоохоронці зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині. Так, божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Додамо, що у Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах COVID-19, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

13 квітня від коронавірусу помер монах Почаївської лаври. 40-річний чоловік прибув до Києва, там його стан різко погіршився, тож його госпіталізували. Пробувши 8 днів на лікуванні, монах помер. ПЛР-тест підтвердив коронавірусну інфекцію.

Вже 14 квітня у Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть 40-річного монаха і назвали це «чутками».

Також зауважимо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.

Як відомо, у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Загалом поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час великодніх богослужінь по усій країні.