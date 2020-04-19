На Донеччині у Святогірській лаврі натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок

На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу. Про це повідомляє УП.
Парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато людей були без захисних масок та рукавичок. Священники також не виконували правил карантину й вели богослужіння як зазвичай.
На телеканалі NewsOne вели трансляцію вказаного богослужіння. На скіншотах, які виклав ресурс «Уніан» видно, як щільно віряни стоять одне біля одного.
Як повідомляв Львівський портал, правоохоронці зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині. Так, божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.
Додамо, що у Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах COVID-19, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.
13 квітня від коронавірусу помер монах Почаївської лаври. 40-річний чоловік прибув до Києва, там його стан різко погіршився, тож його госпіталізували. Пробувши 8 днів на лікуванні, монах помер. ПЛР-тест підтвердив коронавірусну інфекцію.
Вже 14 квітня у Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть 40-річного монаха і назвали це «чутками».
Також зауважимо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.
Як відомо, у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.
Загалом поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час великодніх богослужінь по усій країні.
Соломія Головіна