ОСТАННІ НОВИНИ

На Донеччині у Святогірській лаврі натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок

Соломія Головіна

|

На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу. Про це повідомляє УП.

 

Парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато людей були без захисних масок та рукавичок. Священники також не виконували правил карантину й вели богослужіння як зазвичай.

На телеканалі NewsOne вели трансляцію вказаного богослужіння. На скіншотах, які виклав ресурс «Уніан» видно, як щільно віряни стоять одне біля одного.

Як повідомляв Львівський портал, правоохоронці зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині. Так, божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Додамо, що у Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах COVID-19, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

13 квітня від коронавірусу помер монах Почаївської лаври. 40-річний чоловік прибув до Києва, там його стан різко погіршився, тож його госпіталізували. Пробувши 8 днів на лікуванні, монах помер. ПЛР-тест підтвердив коронавірусну інфекцію.

Вже 14 квітня у Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть 40-річного монаха і назвали це «чутками».

Також зауважимо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.

Як відомо, у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Загалом поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час великодніх богослужінь по усій країні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»
Наталя ДУЛЯБА
Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»

Колишня міністрка охорони здоров’я Уляна Супрун після своєї відставки не повернулася в США, де народилася і прожила біль...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...