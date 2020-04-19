У Почаївську лавру попри карантин впустили вірян на великоднє богослужіння

Правоохоронці зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зазначається, що божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав, правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

Пасхальне богослужіння розпочалося о 23:00 год. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції.

«Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. В зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи задля мінімізації можливого зараження людей», – інформують у поліції.

Великоднє богослужіння завершилося близько 4:30 год. і прихожани розійшлися.

В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв Львівський портал, у Почаївській лаврі (УПЦ МП) підозрюють масштабний спалах COVID-19, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

13 квітня від коронавірусу помер монах Почаївської лаври. 40-річний чоловік прибув до Києва, там його стан різко погіршився, тож його госпіталізували. Пробувши 8 днів на лікуванні, монах помер. ПЛР-тест підтвердив коронавірусну інфекцію.

Вже 14 квітня у Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть 40-річного монаха і назвали це «чутками».

Також зауважимо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.

Як відомо, у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Загалом поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час Великодніх богослужінь по усій країні.