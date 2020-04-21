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Онлайн-концерти в Органному залі: програма на 24-26 квітня

Наталя Дуляба

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Після великодніх свят Будинок органної і камерної музики, що у Львові на вул. Бандери, запрошує всіх охочих на онлайн-концерти віртуоза-піаніста Вадима Холоденка, німецького органіста з українською душею Міхаеля Ґріля та на лекцію про вічність кольорів синьо-жовтого стяга. Про це Львівському порталу повідомили в Органному залі.

 

П’ятниця, 24 квітня, 20:15 год. – лекція Наталії Сиротинської «Метафізика кольорів Українського Прапора»

Незалежність України невіддільна від національного прапора та його синьо-жовтих кольорів. Це символ, пов’язаний з найдавнішими сторінками історії становлення нашої держави, зокрема із синьо-жовтими кольорами на гербі засновника міста Львова короля Данила (ХІІІ). Золотий лев на синьому полі був зображений і на гербі сина Данила Галицького – Лева.

Що особливого є у цих кольорах? Як сприймали їх середньовічні богослови і сучасні митці? Що нового ми відчитаємо у фресці Розена в Органному Залі? Ймовірно, крізь кольори українського прапора ми здатні зазирнути у саму вічність. Принаймі, зробімо спробу…

Онлайн-лекція буде доступна до перегляду за цим посиланням.

Субота, 25 квітня, 20:15 год. – концерт піаніста Вадима Холоденка

Феноменальну гру піаніста Вадима Холоденка треба почути хоча б раз у житті. Це один із тих українців, які досягли успіху і представляють нашу країну на міжнародній арені. Речиталі, виступи з найкращими оркестрами світу, фортепіанні дуети ‒ Холоденку підвладні будь-які жанри. Критики називають його «одним із найбільш музично динамічних і технічно обдарованих молодих піаністів» нашого часу.

Вадим Холоденко – фортепіано:

В.А. Моцарт – Фортепіанна соната до мінор, K457

Ф. Шуберт – Соната Ля мажор, op 120, D664

К. Сааріаго – Балада

О. Скрябін – Обрані прелюдії

С. Рахманінов – Фортепіанна соната №2 сі-бемоль мінор

Концерт показуватимуть у записі, живий виступ відбувся цьогоріч 16 лютого в Органному залі. Трансляція – за цим посиланням.

Неділя, 26 квітня, 20:15 год. – концерт органіста Міхаеля Ґріля 

Німецький органіст Міхаель Ґріль – великий знавець та популяризатор української музики. Чотири причини, чому варто послухати гру Ґріля в Органному залі:

  1. у дитинстві Міхаель Ґріль познайомився з родиною українських винахідників Полюїв, ріднею відомого композитора Василя Барвінського. Полюї відкрили для Ґріля світ української музики.
  2. Міхаель Ґріль вперше виконав твори Барвінського на органі у 1980-их у США, записував платівки, давав інтерв’ю на радіо про українську музику.
  3. Ґріль вів переписку з Миколою Колессою, який нерідко надсилав йому свої твори з проханням зробити з них органні транскрипції.
  4. Німецький органіст допомагав Роману Савицькому популяризувати на заході твори українських композиторів.

Міхаель Ґріль (Німеччина) – орган:

М. Колесса – Прелюдія та фуга

В. Барвінський – Прелюдія сі-бемоль мінор («Хоральна»)

В. Барвінський – Дві колядки (аранжування для органа М. Ґріль)

Р. М.Гельмшротт – Мелодії та танці Поля Левів:

  1. Caminito, caminando
  2. Entra dulce amor
  3. Arrincónamela

А. Вільшер – Симфонія №11:

  1. Токата
  2. Сицилієць
  3. Танець вогню

Й.С. Бах – Прелюдія та фуга Мі-бемоль мажор, BWV 552

Концерт показуватимуть у записі. Живе виконання відбулося 7 квітня 2019 року у Львівському органному залі. Подивитись виступ можна за цим посиланням.

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