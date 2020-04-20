Сім областей не подали звіти щодо тестування на коронавірус, – МОЗ

Сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу. Про це під час брифінгу 20 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УП.

Міністр зазначив, що за попередню добу в Україні проведено лише 1988 досліджень на коронавірус. За його словами, така низька кількість зумовлена тим, що менше людей звернулося з відповідними симптомами.

«З іншого боку, за минулу добу сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус – це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області. Це неприпустимі речі, тому я вже дав відповідні доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який з’ясовує причини, з чим це пов’язано. Коли ми отримаємо відповіді, будемо робити висновки», – зазначив Максим Степанов.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.

Зокрема на Львівщині підтверджено 253 випадки коронавірусної інфекції. Із них 10 осіб померли. 22 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.