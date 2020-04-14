«Укргазвидобування» забезпечило стрийських медиків захисними костюмами

Газовидобувна компанія «Укргазвидобування» закупила для медиків Стрийської центральної районної лікарні 960 одноразових костюмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

На випадок активної фази проходження пандемії у Стрийському районі підготували 450 ліжок. Для того, щоб забезпечити медиків усім необхідним місцева влада звернулася по допомогу до бізнесу.

Директор Стрийської центральної районної лікарні Олексій Ігнатов зазначив, що «Укргазвидобування» перераховувало значні кошти на рахунок лікарні. На кошти від газовидобувної компанії лікарня придбала 960 захисних костюмів.

«Медики вже активно користуються костюмами. Дві виїзні бригади у складі лікаря, лаборанта і водія щодня проводять тестування осіб із групи ризику. А таких на Стрийщині понад 200. І списки щодня поновлюються. Велика подяка від імені всього колективу підприємству «Укргазвидобування» за співпрацю. Особливо за те, що в такий непростий час, вони одні з перших стали на підтримку наших медпрацівників», – розповів Олексій Ігнатов.

Придбаних костюмів вистачить мінімум на два тижні протидії. Навіть за найгіршого сценарію розвитку пандемії, кожен медпрацівник Стрийщини буде убезпечений від коронавірусу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Як повідомляв Львівський портал, з початку карантину загальна сума благодійної допомоги підприємців становить понад 30 млн грн.

Фото: ЛОР