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«Зроблено у Львові». Продукцію місцевих виробників промаркують у супермаркетах

Соломія Головіна

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У Львові стартувала кампанія, спрямована на підтримку локального виробника під час карантину, під назвою «Зроблено у Львові». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Вся львівська продукція матиме спеціальне ознакування, тому її буде легко впізнати у супермаркетах.

«Розпочинаємо кампанію «Зроблено у Львові». Вся львівська продукція буде спеціально ознакована у великих мережах супермаркетах. Прийшовши в магазин, ви точно впізнаєте своє. Для чого це? В цей непростий час маємо підтримати власного виробника. Такі просто речі формують нашу економіку. Це наші зарплати та доходи», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У Львівській міськраді пообіцяли підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням. Своєю чергою Верховна Рада 17 березня запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

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