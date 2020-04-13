Голова ЛОДА відмовився від своєї зарплати на час боротьби з коронавірусом

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький відмовився від заробітної плати на час пандемії коронавірусу. Всі кошти він віддасть на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі ЛОДА.

Так, Максим Козицький уже віддав свою зарплату за березень на закупівлю спецзахисту для медиків «швидкої» та лікарні «Охматдит». Цю ініціативу підтримали три його заступники, які віддали на благодійність частину зароблених коштів за березень.

В ЛОДА не уточняють, про яку саме суму йдеться, але звітують, що за березневі кошти керівництва вже закупили 225 захисних костюмів для медиків: 100 із них найближчим часом передадуть в «Охматдит», ще 125 – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Усю заробітну плату у час пандемії Максим Козицький скерує на благодійність, зокрема на допомогу медикам», – кажуть у ЛОДА.

Сам Максим Козицький відзначив, що облдержадміністрація не могла залишитись осторонь у час, коли небайдужі мешканці допомагають Львівщині боротися з коронавірусом. Тому її керівництво теж вирішило долучитися фінансово.

«Вже не вперше вся Україна долучається до спільної боротьби проти ворога. Шість років тому ми об’єдналися проти агресора – Росії, сьогодні – проти коронарвірусу. Люди шиють маски, виготовляють антисептики, журналісти, ризикуючи здоров’ям, висвітлюють усі події, підприємці купують необхідне медичне обладнання та організовують харчування медиків. Керівництво Львівської ОДА не змогло стояти осторонь, ми спільно зібрали кошти і закупили 225 захисних костюмів, які передамо на потреби медиків. Саме про захист лікарів мусимо подбати в першу чергу. Найбільшою помилкою Китай визнав недостатнє забезпечення медичних працівників засобами захисту для боротьби з вірусом. Захисту медичних працівників ми зараз надаємо більшого пріоритету, ніж закупівлі нового обладнання», – прокоментував голова ЛОДА.

Нагадаємо, ще наприкінці березня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто буде фінансово підтримувати медиків та інших людей, які борються із коронавірусом. Для того, щоб виділяти їм грошову допомогу, у міськраді вирішили врізати премії тим працівникам, які зараз виконують свої обов’язки з дому.

Натомість тим чиновникам, які працюють у штабі боротьби з коронавірусом і забезпечують життєдіяльність Львова, премії і надбавки залишили.

Як потім стало відомо, за лютий Андрій Садовий заробив 81 000 грн, половину із яких становила премія. Його заступник Любомир Зубач у лютому отримав 173 000 грн зарплати, із яких майже 100 000 грн склала матеріальна допомога. Ще одна заступниця мера, очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом, Галина Слічна за лютий заробила 69 000 грн, майже половина із цих коштів – премія.