В ЗСУ – перша смерть від COVID-19

У Збройних Силах України зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції. Жертвою COVID-19 стала працівниця однієї з військових частин в Івано-Франківській області. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Згідно із повідомленням, 7 квітня в ЗСУ зареєстровано 4 випадки коронавірусу, з них один – летальний.

«Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. З 20 березня знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом гостре респіраторне захворювання. 27 березня їїстан погіршився. Відтак жінка була госпіталізована до центральної районної лікарні м. Надвірна, а 30 березня переведена до реанімаційного відділення. 6 квітня жінка померла, діагноз COVID-19 підтверджено у той же день ввечері», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 87 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадки інфікування коронавірусу. COVID-19 вже забрав життя 45 людей, натомість 25 вже одужали. Серед лідерів за кількістю хворих – м. Київ, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області. У той же час, жодного випадку не зафіксували у Миколаївській області.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.