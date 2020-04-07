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COVID-19: Франція перегнала Китай за кількістю інфікованих

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 7 квітня коронавірусом інфікувалося вже 1 347 343 людини, померло – 74 768 осіб, а одужало – 284 882 пацієнти. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових померлих за минулу добу зафіксовано:

  1. США – 10,871 (+1,255)
  2. Франція – 8,911 (+833)
  3. Іспанія – 13,341 (+700)
  4. Британія – 5,373 (+439)
  5. Італія – 16,523 (+636)
  6. Німеччина – 1,810 (+226)
  7. Нідерланди – 1,867 (+101)
  8. Іран – 3,739 (+136)
  9. Бельгія – 1,632 (+185)
  10. Туреччина – 649 (+75)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  1. США – 367,004 (+30,331)
  2. Франція – 98,010 (+5,171)
  3. Іспанія – 136,675 (+5,029)
  4. Німеччина – 103,375 (+3,252)
  5. Італія – 132,547 (+3,599 )
  6. Британія – 51,608 (+3,802)
  7. Туреччина – 30,217 (+3,148)
  8. Іран – 60,500 (+2,274)
  9. Бельгія – 20,814 (+1,123)
  10. Канада – 16,667 (+1,155)

Як інформував Львівський портал, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусу,з яких 37 – летальні. Натомість 28 осіб вже одужали.

Зазначимо, що відтепер МОЗ інформуватиме про нові випадки коронавірусу лише зранку. До цього відомство повідомляло двічі на день – зранку та ввчері.

На Львівщині кількість випадків зараження коронавірусом вже сягнула 29.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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