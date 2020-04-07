COVID-19: Франція перегнала Китай за кількістю інфікованих

Станом на ранок 7 квітня коронавірусом інфікувалося вже 1 347 343 людини, померло – 74 768 осіб, а одужало – 284 882 пацієнти. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових померлих за минулу добу зафіксовано:
- США – 10,871 (+1,255)
- Франція – 8,911 (+833)
- Іспанія – 13,341 (+700)
- Британія – 5,373 (+439)
- Італія – 16,523 (+636)
- Німеччина – 1,810 (+226)
- Нідерланди – 1,867 (+101)
- Іран – 3,739 (+136)
- Бельгія – 1,632 (+185)
- Туреччина – 649 (+75)
Найбільша кількість нових хворих зафіксована:
- США – 367,004 (+30,331)
- Франція – 98,010 (+5,171)
- Іспанія – 136,675 (+5,029)
- Німеччина – 103,375 (+3,252)
- Італія – 132,547 (+3,599 )
- Британія – 51,608 (+3,802)
- Туреччина – 30,217 (+3,148)
- Іран – 60,500 (+2,274)
- Бельгія – 20,814 (+1,123)
- Канада – 16,667 (+1,155)
Як інформував Львівський портал, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусу,з яких 37 – летальні. Натомість 28 осіб вже одужали.
Зазначимо, що відтепер МОЗ інформуватиме про нові випадки коронавірусу лише зранку. До цього відомство повідомляло двічі на день – зранку та ввчері.
На Львівщині кількість випадків зараження коронавірусом вже сягнула 29.
Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка