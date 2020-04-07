COVID-19: Франція перегнала Китай за кількістю інфікованих

Станом на ранок 7 квітня коронавірусом інфікувалося вже 1 347 343 людини, померло – 74 768 осіб, а одужало – 284 882 пацієнти. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових померлих за минулу добу зафіксовано:

США – 10,871 (+1,255) Франція – 8,911 (+833) Іспанія – 13,341 (+700) Британія – 5,373 (+439) Італія – 16,523 (+636) Німеччина – 1,810 (+226) Нідерланди – 1,867 (+101) Іран – 3,739 (+136) Бельгія – 1,632 (+185) Туреччина – 649 (+75)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

США – 367,004 (+30,331) Франція – 98,010 (+5,171) Іспанія – 136,675 (+5,029) Німеччина – 103,375 (+3,252) Італія – 132,547 (+3,599 ) Британія – 51,608 (+3,802) Туреччина – 30,217 (+3,148) Іран – 60,500 (+2,274) Бельгія – 20,814 (+1,123) Канада – 16,667 (+1,155)

Як інформував Львівський портал, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусу,з яких 37 – летальні. Натомість 28 осіб вже одужали.

Зазначимо, що відтепер МОЗ інформуватиме про нові випадки коронавірусу лише зранку. До цього відомство повідомляло двічі на день – зранку та ввчері.

На Львівщині кількість випадків зараження коронавірусом вже сягнула 29.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.