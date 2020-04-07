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Рано говорити про завершення карантину, адже Україна на порозі піку COVID-19, – МОЗ

Соломія Головіна

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Міністр охорони здоров’я  Максим Степанов наголосив, що про завершення карантину ще рано говорити, оскільки Україна на порозі піку коронавірусної хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

 

«З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається – у соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це справді важко, але ж ліпше пережити дискомфорт удома здоровим, ніж не дай Боже захворіти», – сказав він.

За його словами, говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. При цьому міністр додав, що зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні.

«В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах», – наголосив Максим Степанов.

При цьому посадовець закликав українців сумлінно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують на 14-15 квітня.

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