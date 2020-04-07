Коронавірус на Львівщині вже підтвердили у 31 особи

На Львівщині у 31 особи підтвердили коронавірус. Про це повідомляє Львівська ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

Як зазначається, у період з 08:00 год. по 18:00 год. в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 14 осіб. Пацієнти з Пустомитівського району і міста Львів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 83 особи.

На самоізоляції знаходяться 268 осіб. За увесь час виписано – 107 пацієнтів. Стан більшості хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 8-ми пацієнтів стан важкий. 2 пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 457 людей.

За увесь час в сумі у 353 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 72 особи. У 31 пацієнта позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.