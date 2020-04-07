Фахівці вивчають феномен Миколаїщини, де ще немає коронавірусу, – МОЗ

Фахівці Міністерства охорони здоров’я та вірусологи дослідять феномен Миколаївської області – єдиного регіону, де не виявили жодного випадку коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 7 квітня, передає Громадське.

«У нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я та Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також окремо працюють експерти вірусологи. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто: чому саме там не зареєстровані випадки – чи це реальна картина, чи можливо є порушення алгоритмів (діагностування коронавірусу – ред.)», – заявив Ляшко.

Він додав, що коли будуть відповіді на ці запитання, про них повідомлять додатково.

Натисніть на зображення для його збільшення

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадки інфікування коронавірусу. COVID-19 вже забрав життя 45 людей, натомість 25 вже одужали. Серед лідерів за кількістю хворих – м. Київ, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області. У той же час, жодного випадку не зафіксували у Миколаївській області.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.