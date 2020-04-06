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В Італії за добу від COVID-19 вперше одужало більше людей, ніж померло

Ольга Денисяка

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В Італії вперше кількість одужалих від коронавірусу за добу перевищила число померлих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту Італії.

 

За даними департаменту, сьогодні в Італії було зафіксовано 525 летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом, а одужали від COVID-19 – 819 осіб. Це найменша кількість жертв коронавірусу від 19 березня.

Крім того, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії вчора зросла до 128 948. Станом на 5 квітня від коронавірусу лікуються 91 246 людей.

Львівський портал повідомляв, що у світі від коронавірусу одужали понад 260 тисяч людей.

Зазначимо, що станом на вечір 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1308 випадків коронавірусу,з яких 37 – летальні. Натомість 28 осіб вже одужали.

На Львівщині кількість випадків зараження коронавірусом вже сягнула 26.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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