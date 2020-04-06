У світі від коронавірусу одужали понад 260 тисяч людей

Станом на ранок 6 квітня коронавірусом інфікувалося вже 1 274 214 людини, померло – 69 468 осіб, а одужало – 264 833 пацієнти. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових померлих за минулу добу зафіксовано:

1. США – 9,616 (+1,165)

2. Франція – 8,078 (+518)

3. Іспанія – 12,641 (+694)

4. Британія – 4,934 (+621)

5. Італія – 15,887 (+525)

6. Німеччина – 1,584 (+140)

7. Нідерланди – 1,766 (+115)

8. Іран – 3,603 (+151)

9. Бельгія – 1,447 (+164)

10. Туреччина – 574 (+73)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

1. США – 336,673 (+25,316)

2. Франція – 92,839 (+2,886)

3. Іспанія – 131,646 (+5,478)

4. Німеччина – 100,123 (+4,031)

5. Італія – 128,948 (+4,316)

6. Британія – 47,806 (+4,934)

7. Туреччина – 27,069 (+3,135)

8. Іран – 58,226 (+2,483)

9. Бельгія – 19,691 (+1,260)

10. Канада – 19,691 (+1,260)

Як інформував Львівський портал, станом на вечір 4 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1308 випадків коронавірусу,з яких 37 – летальні. Натомість 28 осіб вже одужали.

На Львівщині кількість випадків зараження коронавірусом вже сягнула 26.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.