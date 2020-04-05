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В Україні від коронавірусу померли вже 37 людей

Соломія Головіна

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Станом на 22:00 год. 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків COVID-19. Водночас 37 людей померли, а 28 одужали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

 

Як зазначається, протягом доби отримано 83 повідомлення про підтвердження COVID-19 за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів.

Усього отримано 37 повідомлень про летальні випадки від цього захворювання. 28 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як відомо, станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу,з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

У Львівській області зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірус. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

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