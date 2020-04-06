У будинку на Словацького встановили нову браму. Фото до і після

У Львові відновили ще одну вхідну браму у пам’ятці архітектури. У будинку №18 на вул. Словацького замість старої брами встановили нову дерев’яну. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Виготовленням і встановленням вхідної брами займались реставратори під керівництвом майстра Ростислава Малецького.

70% вартості робіт профінансувала Львівська міська рада, інші 30% покрили безпосередньо мешканці будинку.

Зазначимо, що для відновлення історичних брам у житлових будинках Львівська міська рада започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30%% мають оплатити місцеві мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та на інших вулицях.

Нагадаємо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на просп. Шевченка відреставрували дерев’яну браму із вітражем.

Фото: Бюро спадщини