В центрі Львова відновили дерев’яну браму з вітражем. Фото до і після

У будинку №21 на проспекті Т. Шевченка, що в самому центрі Львова, відреставрували дерев’яну браму з вітражем. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Дерев’яна вхідна брама на проспекті Т. Шевченка, 21 виконана у стилі неоготизму. Над її відновленням працювали майстри Олександр Савчук і Павло Войтович.

«Вітражний світлик був розроблений за ескізами “Укрзахідпроектреставрація”. Дякуємо майстрам за творчий підхід, ентузіазм і якісно виконану роботу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що історичні брами та двері у житлових будинках Львова відновлюють у межах спеціальної програми мерії. Так, Львівська міська рада покриває 70% вартості робіт, інші 30% оплачують мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та інших вулицях.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові розпочала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Фото: ЛКП «Археологічно-архітектурна служба»