Майже половина українців під час карантину сидить вдома, – соцопитування

Через коронавірусний карантин 47% українців стали рідше гуляти на свіжому повітрі. Проте введені обмеження не вплинули на прогулянки 31% громадян. Про це свідчать дані інтернет-опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг» 1-3 квітня.

Майже половина опитаних українців заявила, що через введення карантину стала рідше гуляти на свіжому повітрі. Найвідповідальніше до такого тимчасового обмеження віднеслись люди віком 18-29 та 30-39 років.

Проте на третину громадян введені обмеження не вплинули – 31% громадян ходить на прогулянки так само, як це було й до карантину. Згідно з опитуванням, гуляти без обмежень найбільше дозволяють собі особи віком 40-49 років і 50+.

Ще 14% респондентів взагалі стверджують, що навпаки зараз стали частіше гуляти. Тут йдеться фактично однаково про всі вікові категорії, однак із невеликим відривом йдуть українці 50+.

Також 8% українців кажуть, що взагалі не гуляють під час карантину. Відмовилися від прогулянок громадяни віком 18-29 років.

Щодо гендерної структури, то сидіти вдома під час карантину обирають більше жінки, аніж чоловіки. Останні ж стверджують, що гуляють так само, як це було до карантину.

«Карантин значно вплинув на прогулянки на свіжому повітрі – майже половина респондентів зазначила, що зараз робить це рідше, ніж зазвичай. Втім обмеження суттєво позначилися на спілкуванні з друзями: близько 40% заявили, що говорять з ними не так часто, як до карантину. Кожен п’ятий змушений був обмежити спілкування з рідними та близькими та заняття спортом», – кажуть соціологи.

Зазначимо, участь в інтернет-опитуванні взяли 1300 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 4%. Опитування проводили на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Лише за останні вихідні, 4-5 квітня, правоохоронці оштрафували 128 порушників карантину. Чимало із них гуляли у парках, зонах відпочинку та інших громадських місцях