За ніч на Львівщині з підозрою на COVID-19 звернулася одна людина

Протягом ночі у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще одна особа. Про це нформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко.

За її словами, новий пацієнт – з міста Львів. Наразі у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 56 осіб. На самоізоляції знаходяться 214 осіб. Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 139 осіб.

За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 7-ми пацієнтів стан важкий.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 369 людей. За увесь час в сумі у 214 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

На сьогодні у Львівській області коронавірус виявили у 16 людей. Чотири особи, за словами Наталії Тімко, знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Як інформував Львівський портал, станом на вечір 4 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу,з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.