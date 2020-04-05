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В Україні на COVID-19 захворіли 1250 людей. За кількістю хворих лідирує Чернівецька область

Вероніка Рой

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Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок захворювання на корнавірусну інфекції. Загалом за добу було виявлено 156 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Згідно з інформацією, через коронавірус вже померло 32 людини, натомість 25 осіб одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 19 випадків;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 28 випадків;
  • Запорізька область — 39 випадків;
  • Івано-Франківська область — 105 випадків;
  • Кіровоградська область — 37 випадків;
  • м. Київ — 225 випадків;
  • Київська область — 82 випадки;
  • Львівська область — 15 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 26 випадків;
  • Полтавська область — 9 випадків;
  • Рівненська область — 38 випадків;
  • Сумська область — 49 випадків;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 60 випадків (1 випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Наразі жодного випадку випадку захворювання на коронавірус не зафіксовано у Миколаївській області.

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За інформацією Центру громадського здоров’я,  74% захворілих на коронавірус в Україні — особи віком від 30 до 69 років.

Серед 32 померлих від COVID-19 – 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх жертв вірусу мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

На Львівщині, згідно з даними МОЗ та ЦГЗ,  зафіксовано 15 випадків COVID-19. Троє пацієнтів вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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