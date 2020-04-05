В Україні на COVID-19 захворіли 1250 людей. За кількістю хворих лідирує Чернівецька область

Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок захворювання на корнавірусну інфекції. Загалом за добу було виявлено 156 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з інформацією, через коронавірус вже померло 32 людини, натомість 25 осіб одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 75 випадків;
- Волинська область — 19 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 28 випадків;
- Запорізька область — 39 випадків;
- Івано-Франківська область — 105 випадків;
- Кіровоградська область — 37 випадків;
- м. Київ — 225 випадків;
- Київська область — 82 випадки;
- Львівська область — 15 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 26 випадків;
- Полтавська область — 9 випадків;
- Рівненська область — 38 випадків;
- Сумська область — 49 випадків;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Черкаська область — 60 випадків (1 випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
- Чернігівська область — 7 випадків.
Наразі жодного випадку випадку захворювання на коронавірус не зафіксовано у Миколаївській області.
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За інформацією Центру громадського здоров’я, 74% захворілих на коронавірус в Україні — особи віком від 30 до 69 років.
Серед 32 померлих від COVID-19 – 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх жертв вірусу мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.
На Львівщині, згідно з даними МОЗ та ЦГЗ, зафіксовано 15 випадків COVID-19. Троє пацієнтів вже одужали.
Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Вероніка Рой