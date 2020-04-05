В Україні на COVID-19 захворіли 1250 людей. За кількістю хворих лідирує Чернівецька область

Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок захворювання на корнавірусну інфекції. Загалом за добу було виявлено 156 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з інформацією, через коронавірус вже померло 32 людини, натомість 25 осіб одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 19 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 28 випадків;

Запорізька область — 39 випадків;

Івано-Франківська область — 105 випадків;

Кіровоградська область — 37 випадків;

м. Київ — 225 випадків;

Київська область — 82 випадки;

Львівська область — 15 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 26 випадків;

Полтавська область — 9 випадків;

Рівненська область — 38 випадків;

Сумська область — 49 випадків;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 60 випадків (1 випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

Чернігівська область — 7 випадків.

Наразі жодного випадку випадку захворювання на коронавірус не зафіксовано у Миколаївській області.

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За інформацією Центру громадського здоров’я, 74% захворілих на коронавірус в Україні — особи віком від 30 до 69 років.

Серед 32 померлих від COVID-19 – 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх жертв вірусу мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

На Львівщині, згідно з даними МОЗ та ЦГЗ, зафіксовано 15 випадків COVID-19. Троє пацієнтів вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.