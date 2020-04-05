В Україні коронавірус поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні коронавірус поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, які є лідерами за кількістю випадків. Про це Віктор Ляшко сказав 5 квітня під час брифінгу, передає НВ.

«Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 людей, Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія — 7 днів, США — за 8 днів, Україна — понад 9 днів», — сказав Ляшко.

З 32 летальних випадків — чотири за останню добу. Всього в Україні коронавірус виявили у 1251 людей. Приріст підтверджених випадків захворювання в порівнянні з минулою добою становить 14%.

Як інформував Львівський портал, станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу,з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

На сьогодні у Львівській області коронавірус виявили у 16 людей. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.