ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні коронавірус поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, – Ляшко

Вероніка Рой

|

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні коронавірус поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, які є лідерами за кількістю випадків. Про це Віктор Ляшко сказав 5 квітня під час брифінгу, передає НВ.

 

«Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 людей, Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія — 7 днів, США — за 8 днів, Україна — понад 9 днів», — сказав Ляшко.

З 32 летальних випадків — чотири за останню добу. Всього в Україні коронавірус виявили у 1251 людей. Приріст підтверджених випадків захворювання в порівнянні з минулою добою становить 14%.

Як інформував Львівський портал, станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу,з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

На сьогодні у Львівській області коронавірус виявили у 16 людей. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...