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У МОЗ розповіли про вік і хвороби померлих від коронавірусу

Ольга Денисяка

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З 28 померлих від коронавірусу в Україні 86% (тобто 24) були люди, старші 50 років. Більшість з жертв мали серцево-судинні захворювання. Це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

 

Станом на 4 квітня від Covid-19 померли 19 жінок та 9 чоловіків.

За віковим розподілом:

  • 30-39 років – 2 людини;
  • 40-49 років – 2 людини;
  • 50-59 років – 9 людей;
  • 60-69 років – 9 людей;
  • 70-79 років – 5 людей;
  • 80-89 років – 1 людина;

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання.

Загалом частка хвороб складала:

  • 61% – серцево-судинні захворювання;
  • 40% – цукровий діабет;
  • 13% – новоутворення;
  • 4% – захворювання нирок;
  • 9% – захворювання легень;
  • 4% – ожиріння.

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П’ятеро з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.

Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті – 4 дні.

Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Як відомо, в Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.

Кількість випадків зараження коронавірусом на Львівщині вже сягнула 15. Двоє людей одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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