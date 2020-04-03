Зекономити до 600 гривень: львів’янам перерахують платіжки за гарячу воду і опалення

ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКМ «Залізничтеплоенерго» перерахують львів’янам платіжки за березень. Завдяки цьому мешканці зекономлять від 250 до 600 гривень. Відповідне рішення сьогодні, 3 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Через зменшення ціни на газ виконком своїм рішенням доручив «Львівтеплоенерго» і «Залізничтеплоенерго» провести перерахунок платіжок за теплову енергію, послуги централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води неселенню за березень.

Завдяки перерахунку львів’яни зможуть зекономити аж до 600 гривень на комунальних послугах.

«Ціна на газ зменшується на 36%, відповідно, нарахування за теплопостачання зменшується на 38%, на гарячу воду – на 31%. Відтак за березень люди отримають менші платіжки. В середньому це від 250 до 600 гривень», – прокоментувала заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ.

Нагадаємо, із початком карантину у Львові суттєво впав рівень оплати комунальних послуг. Станом на 23 березня мешканці оплатили лише 40% платіжок. Станом на 24 березня рівень оплати зріс до 56%.

Відтак львів’ян закликають оплачувати комунальні послуги, використовуючи при цьому онлайн-сервіси. Детальний перелік сервісів – за цим посиланням.

Також на час коронавірусного карантину деяким українцям збільшать розмір субсидій, а ті, які залишились без роботи, зможуть отримати її за спрощеною процедурою. Всі деталі – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у рейтингу міст України із найдорожчою комуналкою Львів опинився на 16 місці (із 24-ох). Найбільше за комунальні сплачують мешканці Дніпра, Кропивницького та Сум, а найменше – Ужгорода і Чернівців.