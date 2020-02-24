Рейтинг міст України з найдорожчою комуналкою: на якому місці опинився Львів?

Найбільше за комунальні сплачуть мешканці Дніпра, у Кропивницького та Сум, а найменше – в Ужгорода і Чернівців. Львів ж у списку посідає 16 місце. Про це свідчить рейтинг від Liga.Бізнес.

«Розрахували нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім’ї з трьох чоловік, які проживають у квартирі на 50 квадратів. В квартирі є всі зручності: гаряча/холодна вода, тепло, електроенергія і газ. Єдиний «мінус» – відсутні лічильники. Реальні цифри напевно відрізняються від наших результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки лічильникам індивідуальне споживання», – зазначюь у виданні.

Отож, за розрахунками, лідером антирейтингу став Дніпропетровськ. З урахуванням усіх платежів, сім’я з трьох осіб, які проживають у цьому місті в будинку без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн.

Друге місце – за Кропивницьким, де без тарифу на утримання будинку і постачання гарячої води, фінальний платіж становить 3 379,13 грн. Третю позицію зайняли Суми – 3350 грн.

У топ-10 також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3145 грн), Маріуполь (3040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Місто Львів у ретингу посів 16 місце. Загальна сума за комунальні послуги становить 2687 грн.

Замикають список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка – 854,5 грн.

Перед ним розташувалися Чернівці – 1840,8 грн (без платежу за утримання будинку та постачання гарячої води) і Херсон – 2331,9 грн (без тарифу на тепло і постачання гарячої води).

Останнє місце Ужгорода не можна назвати справедливим. Це саме той випадок, коли нормативні розрахунки б’ються об сувору реальність. У зимовий період сумарна платіжка коливається від 1500 до 2000 грн, розповіли виданню троє місцевих жителів. Основна витрата – рахунки за газ і електроенергію, так як замість опалення і подачі гарячої води, у жителів є бойлери та котли.