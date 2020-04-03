За вечір на Львівщині з’явилось ще 29 людей з підозрою на COVID-19

У період з 16:30 год. по 22:00 год. 3 квітня до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекції звернулися ще 29 людей.Станом на зараз з підозрою на COVID-19 загалом є 112 осіб. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 50 осіб.

На самоізоляції знаходяться 183 особи За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У шести пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 332 людини.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 206 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Львівський портал повідомляв, що у Львівській області лабораторно підтверджені вже 14 випадків захворювання на COVID-19

Також 3 квітня ми інформували, що у двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

В Україні станом на вечір 3 квітня зафіксовано 1072 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.