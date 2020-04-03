У Франції за добу нарахували 1355 смертей від коронавірусу

Станом на ранок, 3 квітня, коронавірусом інфікувалося вже 1 015 877 людей, померло – 53 218 осіб, а одужало – 212 993 пацієнтів, повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових померлих за минулу добу зафіксовано:

Франція – 5,387 (+1,355); США – 6,070 (+968); Іспанія – 10,348 (+961); Італія – 13,915 (+760); Британія – 2,921 (+ 569); Бельгія – 1,011 (+183); Німеччина – 1,107 (+196); Нідерланди – 1,339 (+166); Іран – 3,160 (+124); Бразилія – 324 (+82).

Іспанія та Нмеччина входять до трійки країн у яких найшвидшими темпами поширюється вірус. Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

США – 244,877 (+29,874) Іспанія – 112,065 (+7,947) Німеччина – 84,794 (+6,813) Італія – 115,242 (+4,668) Британія – 33,718 (+4,244) Іран – 50,468 (+2,875) Туреччина – 18,135 (+2,456) Франція – 59,105 (+2,116) Канада – 11,283 (+1,552) Бельгія – 15,348 (+1,384)

За даними Європейської правди, кількість жертв коронавірусу у Франції протягом останньої доби різко зросла через включення до підрахунку смертей у лікарнях смерті літніх людей у так званих «будинках відпочинку».

За словами голови Генеральної дирекції охорони здоров’я країни Жерома Саломона, протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу померла 471 людина. Однак загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою – через включення до статистики будинків літніх людей, смерть який також констатували від коронавірусу.

При цьому кількість жертв у Франції може бути ще більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані про загиблих. На разі в таких закладах зафіксовано близько 15 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 1 квітня зафіксовано 22 смерті на майже 900 випадків COVID-19.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.