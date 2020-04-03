Для будівництва готелю на Дорошенка оголошено міжнародний архітектурний конкурс

У Львові оголосили міжнародний архітектурний конкурс щодо будівництва торгового центру з готельним блоком Grand Hotel Lviv та конференц-залом на вул. Дорошенка, 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначає мерія, відкритий міжнародний архітектурний конкурс повинен стати якісним прецедентом створення унікальної та контекстуальної архітектури зберігаючи історичне середовище центральної частини Львова та розвиваючи його.

Основними концептуальними завданнями конкурсу є: компромісний варіант: зберегти історичне середовище, одночасно розвиваючи його; рентабельну і контекстуальну концепцію забудови в історично-сформованому середовищі витриманого у модулі та масштабі існуючої забудови; максимально функціональне використання ділянки, де враховані міські потреби у громадському просторі зупинки громадського транспорту, транзитної пішої зони вул. Дорошенка та комфорту міського середовища; громадська функція та дизайн середовища допомагає створити затишне та комфортне життя та ламає соціальні бар’єри; звернення до користувача – людини, забезпечення її потреб, відповідності середовища ергономічним показникам та масштабу людини.

Премії конкурсу: 1 премія – $ 20 000, 2 премія – $ 15 000, 3 премія – $ 10 000.

Заохочувальні нагороди: $ 2 000, $ 2 000, $ 1 000.

Графік проведення конкурсу:

15.05.2020 р., 18.00 год. – останній термін реєстрації учасників.

29.05.2020 р., 18.00 год. – останній термін подачі конкурсних проектів.

12−13.06.2020 р. – засідання журі, оголошення результатів конкурсу.

Всі подробиці щодо проведення конкурсу можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, на вул. Дорошенка, 2, впритул до «Гранд Готелю», хочуть звести 22-метровий готель із магазинами і конференц-залом. Відтак, 9 жовтня минулого року виконком погодив для цього містобудівні умови.

Депутат ЛМР Тарас Чолій переконаний, що цю ділянку фактично вкрали у громади міста, використовуючи типову схему – відведення комунальної землі під фіктивне ОСББ.

У лютому Львівський портал писав про те, що забудовника оштрафували на 170 тисяч через встановлений паркан на вулиці Дорошенка, 2.