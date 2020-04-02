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Всі померлі від коронавірусу в Україні – старші 50, – МОЗ

Вероніка Рой

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У МОЗ заявляють, що на летальність перебігу коронавірусної хвороби найбільше впливають супутні захворювання та вік. Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УП.

 

За його словами, в Україні серед померлих через коронавірус – 15 жінок і 5 чоловіків.

«Всі вони особи старше 50 років. Майже всі померлі – 88% – мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявнісь супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з Covid-19», – повідомив Ляшко.

Він закликав усіх людей старше 60 років, а також людей із хронічними захворюваннями залишатись удома.

Ляшко додав, що світова летальність коронавірусу складає 5%. В Україні – 2,5%. Для порівняння: в Італії – 11%, в Іспанії – 9%.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що найбільша кількість летальних випадків в Україні зареєстрована у хворих на цукровий діабет.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких одна людина вже одужала. Більше інформації про перших сімох хворих можна дізнатися тут.

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