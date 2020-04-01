У МОЗ розповіли, на що хворіли більшість померлих з коронавірусом в Україні

У статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких діагностували коронавірус. Про це повідомив на брифінгу 1 квітня заступник міністра охорони здоровя, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Українська правда. Життя.

При цьому він уточнив, що «це не означає, що у всіх 17 випадках саме коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку».

«Проводячи аналіз та досліджуючи кожен окремий випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин, тому найближчим часом ми публікуємо детальний аналіз по кожному із 17 випадків», – зазначив лікар.

Ляшко вже зараз повідомив, що найбільша кількість летальних випадків зареєстрована у хворих на цукровий діабет.

«Ще раз наголошую, що блюди похилого віку, із хронічними захворюваннями, особливо тими, що пригнічують імунну систему – у групі ризику. Ми повинні їх ізолювати та на період карантину не допустити їх інфікування», – додав він.

За віковими групами, уточнив головний санітарний лікар, найбільша кількість випадків зареєстровано у групі 50-59 років, у ширшому діапазоні найчастіше хворіють люди віком від 30 до 69.

Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною:

жінки – 52% від загальної кількості інфікованих

чоловіки – 48%.

Нагадаємо, за результатами досліджень на ранок 1 квітня в Україні підтверджено 669 випадків COVID-19. Також всього зафіксовано 17 летальних випадків.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.