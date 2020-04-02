У Львові експрес-тести виявили коронавірус у ще трьох людей

У четвер, 2 квітня, експрес-тести показали позитивний результат у двох працівників ринку «Шувар» та в працівника одного з підприємств міста, яке наразі не працює. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

2 квітня 53 працівникам ринку «Шувар» провели експрес-тести на наявність антитіл до коронавірусу SARS-COV-2. За результатами тестування у двох – зафіксовано підозру на коронавірус.

Також експрес-тест показав позитивний результат у працівника одного з підприємств міста, яке наразі не працює. Тут вирішили зробити тестування, оскільки два дні тому в одного працівника виявився позитивним результат ПЛР-діагностики.

Також експрес-тести зробили 177 працівникам АТП № 1 та тролейбусного депо. У всіх – результат негативний.

Нагадаємо, за три минулі дні у Львові експрес-тестами на коронавірус протестували 707 осіб, з яких у 11 виявили підозру.

Львівський портал повідомляв, що 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар». 31 березня під час тестування працівників АТП № 1 на коронавірус у трьох експрес-тест показав позитивний результат. Їх аналізи вдправили на ПЛР-діагностику у обласний лабораторний центр.

Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.