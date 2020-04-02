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На Львівщині за порушення карантину вперше оштрафували на 34 000 гривень

Ольга Денисяка

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У Львівській області суд оштрафував керівника ринку на 34 тисячі гривень за порушення норм карантину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці повідомляють, що 1 квітня дільничні офіцери Миколаївського відділення поліції виявили, що керівник ринку порушив правила щодо карантину.

На директора підприємства правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Матеріали скерували до суду, який визнав чоловіка винним та оштрафував на 34 000 гривень.

Нагадаємо, за порушення правил карантину на Львівщині оштрафували майже сотню людей.

Штрафи за порушення карантину для громадян становлять від 17 000 до 34 000 грн, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн. Протоколи про адміністративні порушення складають поліцейські, саме ж стягнення накладає місцевий суд.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу ще з 12 березня в Україні запровадили карантин. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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