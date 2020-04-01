Українця оштрафували на 17 тисяч, бо пішов у супермаркет без маски

Сьогодні, 1 квітня, у Сумах суд оштрафував на 17 000 гривень чоловіка, який перебував у супермаркеті без захисної маски. Про це пише Судова влада України.

Встановлено, що ввечері 30 березня чоловік зайшов у супермаркет «АТБ» без засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора. Цим він порушив рішення місцевої ради, яким у Сумах заборонено знаходитися у публічних місцях та громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту.

«Чоловік на судовому засіданні не заперечував та пояснив, що дійсно перебував у магазині «АТБ» без маски», – йдеться у повідомленні.

Таке правопорушення кваліфікували за ст. 44-3 КупАП (порушення правил карантину).

Зарічний районний суд міста Сум визнав чоловіка винним і наклав на нього штраф розміром 17 000 грн. Також йому доведеться сплатити й 420,40 грн судового збору на користь держави.

Нагадаємо, за порушення правил карантину на Львівщині оштрафували майже сотню людей.

Штрафи за порушення карантину для громадян становлять від 17 000 до 34 000 грн, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн. Протоколи про адміністративні порушення складають поліцейські, саме ж стягнення накладає місцевий суд.

Нещодавно у Львові вирішили не впускати мешканців у магазини і громадський транспорт без масок.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу ще з 12 березня в Україні запровадили карантин. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.