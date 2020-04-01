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У Львові померла 38-річна жінка з ознаками ГРВІ

Ольга Денисяка

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У середу, 1 квітня, вдома з невідомих причин померла 38-річна жінка. Відомо, що вона мала симптоми ГРВІ. Медики з’ясовують причину смерті та перевіряють людей, які близько з нею контактували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відомо, що минулого тижня жінка зверталась за консультацією до лікаря зі скаргами на самопочуття – першіння в горлі, кашель та болі в попереку.

Наразі з’ясовують причини смерті, на місці працює слідчо-оперативна група. Також усім родичам, які перебували у квартирі з жінкою, будуть проведені медичні обстеження. В будинку провели дезінфекцію.

Зазначимо, що на Львівщині зафіксовано сім випадків захворювання на коронавірус.

В Україні загалом підтвердили уже 669 випадків захворювання на коронавірус, 17 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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