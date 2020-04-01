Польський бізнес скаржиться на брак українських працівників, їх виїхало 12%

За 10 днів з Польщі в Україну повернулося понад 100 тисяч українців, що становить близько 12% українських трудових мігрантів. Про дефіцит робочих рук з України заявляють на польських підприємствах харчової промисловості та в логістичних компаніях. Про це повідомляють аналітики компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, пише Економічна правда.

«Сталося фактично дві хвилі виїзду. Перша хвиля була приблизно до 17 березня, друга – напередодні закриття державних кордонів України 27 березня.

Багато українців в Польщі були дезінформовані, вирішили, що україно-польський кордон закривають повністю. Хоча і зараз його можна перетнути на автомобілі або пішки», – повідомляє гендиректор компанії Томаш Богдевич.

За його словами, тих, хто повернувся до України, можна розділити на дві категорії. Перша – це українці, у яких закінчувалася робоча віза або хто працював по безвізу, маючи дозвіл на роботу. Друга категорія – це ті, хто залишився без роботи, а недобросовісні компанії з працевлаштування просто покинули їх, не знайшовши заміни.

Про дефіцит робочих рук з України заявляють на підприємствах харчової промисловості та в логістичних компаніях. Це ті галузі, які поки нарощують обсяги виробництва під час пандемії.

Відразу після закриття кордонів польські фермери звернулися до прем’єр-міністра Польщі з проханням дати можливість залишитися працівникам з України, тому що їх нестача в зв’язку з закриттям кордонів спричинить за собою «крах багатьох галузей польської економіки і може загрожувати безпеці підтримки ланцюга поставок продовольства», – йдеться в листі Польської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

За словами Богдевича, ті українці, які хочуть повернутися назад можуть це зробити і зараз, але вони мають пройти обов’язковий карантин введений у Польщі.

«Підприємства потребують робочої сили. Відтік українців може уповільнити темпи їх роботи, тому зараз ми активно рекрутуємо українців, які залишаються в Польщі. Ті, хто виїхав з Польщі, але має намір повернутися назад, можуть це зробити.

Але вони повинні пройти обов’язковий карантин, введений владою Польщі. І, як ми раніше повідомляли, наша компанія одна з перших за свій рахунок відкрила карантинні центри у Лодзі та Гданську для прийому таких робітників», – пояснює Богдевич.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на території Польщі утворилися довжелезні черги з українців, які повертаються додому з країн ЄС. Близько двох тисяч громадян України зібралися в кілометрову чергу на пункті пропуску Корчова–Краківець.

Для трансферу українців, які долають кордон пішки залучили майже 30 автобусів. Прикордонники наголошують, що перевезення через пункт пропуску абсолютно безкоштовні.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.