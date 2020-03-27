Українці потерпають у величезних чергах на Польському кордоні

Близько двох тисяч, а можливо й більше громадян України зібралися в кілометрову чергу на польсько-українському пункті пропуску Корчова–Краківець. Вражаюче фото зробив фотограф Darek Delmanowicz.

«На фото лише частина громадян України», – підписав він.

Як відомо перетин пункту пропуску відбувається лише транспортом, відтак для людей організували автобусний трансфер, однак кількість бажаючих повернутися в Україну до повного закриття кордону перевищує пропускну спроможність.

Ще дві світлини цього ж автора опублікував депутат ЛМР Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на території Польщі утворилися довжелезні черги з українців, які повертаються додому з країн ЄС.

Для трансферу українців, які долають кордон пішки залучили майже 30 автобусів. Прикордонники наголошують, що перевезення через пункт пропуску абсолютно безкоштовні.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.