На Львівщині продукти подорожчали на 10%. Супермаркети кажуть, що вони є «заручниками постачальників»

У Львівській ОДА кажуть, що щодня моніторять ціни на деякі продукти харчування та медикаменти. Наразі вони зросли не більше ніж на 10%. Втім торгівельні мережі змушені піднімати ціни через постачальників, які привозять товари вже за іншою вартістю. Про це сьогодні, 1 квітня, під час брифінгу розповів в.о. директора департаменту економічної політики ЛОДА Cтепан Куйбіда, передає кореспондент Львівського порталу.

Посадовець наголосив, що на Львівщині щодня моніторять вартість продуктів харчування та медикаментів. Наразі ціни зросли максимум на 10%, і це, за словами Степана Куйбіди, не є великим стрибком.

«Так, ми розуміємо, що ціна на певний товар може змінюватись, зважаючи на економічну ситуацію в Україні та на глобальних ринках. Головне управління статистики у Львівській області щодня моніторить ціни на основні соціальні товари, вказані у переліку Мінекономрозвитку. Йдеться про продукти харчування, медикаменти і певну групу паливно-мастильних матеріалів. Зараз ціни коливаються у межах 3-10%. Тому якщо зважати на ситуацію, яка склалась, це не є великим стрибком цін», – заявив він.

Водночас Степан Куйбіда погодився, що в деяких магазинах чи супермаркетах вартість окремих продуктів харчування зросла суттєвіше. Однак піднімати ціни їх змушує постачальник, який своєю чергою привозить товар уже за іншою ціною.

«Ми мусимо розуміти, що торгівельна мережа може піднімати ціни, але імпульсом для цього є постачальник або виробник. Такі випадки є, але, як правило, це не стосується товарів першої необхідності. Тим не менше матеріали щодо таких випадків ми скеровуємо до Антимонопольного комітету. Найближчим часом він має на це відреагувати. Також будемо працювати безпосередньо з виробниками товарів. Але якщо ви бачите, що в якихось мережах стрімко подорожчали продукти, просимо повідомляти про це Львівську ОДА», – наголосив Степан Куйбіда.

Під час брифінгу були присутні представники супермаркетів «АТБ» і «Рукавичка». Вони одноголосно запевнили: намагаються стримувати ріст цін, проте у ситуації, яка складається, вони є «заручниками».

«На жаль, зараз ми є заручниками ситуації, бо ми не виробляємо основну частку товару, ми тільки надаємо наші торгові площі під продукцію, яку може придбати споживач. Фактично із початку кризової ситуації націнка у компанії АТБ не змінилася, на всі соціальні продукти у нас теж залишилась стабільна мінімальна націнка. Ми не дозволяємо собі безпідставно і беззмістовно піднімати ціну на товари. Всі випадки підняття цін ми узгоджуємо з Антимонопольним комітетом», – сказав начальник відділу регіональної торгівлі ТОВ «АТБ-маркет» Олег Цісінський.

«Ми зараз моніторимо ціни всіх наших постачальиків, яких є понад 500. Вчора ми їм відправили листи з проханням не піднімати ціни, особливо на товари соціального значення», – зі свого боку додав гендиректор ТзОВ ТВК «Львівхолод» (мережа «Рукавичка») Ігор Пастущак.

Нагадаємо, наприкінці березня Антимонопольний комітет України зафіксував стрімке здорожчання окремих продуктів харчування. Так, у деяких регіонах гречка подорожчала на 50%, картопля – майже на 60%, пшоно – на 24%, цукор – на 16%, також удвічі зросла вартість моркви і цибулі.

Згодом стало відомо, що через подорожчання пшениці ціни на хліб в Україні можуть зрости на 20%.

Через подорожчання продуктів Міністерство економічного розвитку і торгівлі вирішило посилити моніторинг цін на товари соціального призначення.