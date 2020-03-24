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У деяких регіонах України гречка подорожчала на 50%, – АМКУ

Соломія Головіна

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Антимонопольний комітет України фіксує суттєве зростання роздрібних цін на деякі продукти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АМКУ.

 

Як зазначається у інформації, у деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно – на 24%, цукор на 16%.

«Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву», – наголошує АМКУ.

Відтак Антимонопольний комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

У Державній митній службі закликали українців не скуповувати гречку та консерви на пів року уперед, оскільки Україна вдосталь запаслася імпортними продуктами.

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