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Мінекономіки посилить моніторинг цін на продукти

Вероніка Рой

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства посилить моніторинг продуктів соціального призначення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мінекноміки.

 

Зазначимо, 25 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Мінекноміки проводити моніторинг цін продуктів соціального призначення та наявності таких продуктів у торговельних мережах, аби уникнути спекуляцій під час карантину.

Відтак у міністерстві запевняють, що проводять моніторинг як цін, так і фізичної наявності продуктів на полицях магазинів в кожній області та продовжує постійний діалог з виробниками та постачальниками продуктів харчування.

«Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет запасів продуктів харчування та товарів першої необхідності. Окрім цього, інформацію про ціни фіксує і Антимонопольний комітет, який продовжує виконувати всі свої функції», – йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Зазначимо, Антимонопольний комітет виявив, що ціни на деякі продукти в Україні на час карантину зросли на 50-60%. Там зобов’язали мережі продуктових магазинів надсилати оперативні дані про ціни на соціальні продукти, зокрема крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо.

Нагадаємо, через зростання кількості хворих на коронавірус Кабінет міністрів продовжив карантин в Україн до 24 квітня.

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